Самару сковали загадочные пробки вечером в пятницу 9 сентября 2022 года

Водители не могут попасть домой из-за пробок. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре водители столкнулись с серьезными пробками вечером в пятницу, 9 сентября 2022 года. Автолюбители не могут попасть домой.

Судя по данным о пробках, движение затруднено сразу по нескольким улицам: Авроры, Ивана Булкина, Санфировой, Гастелло, Советской Армии, Ново-Садовой, 5-й Просеке и по проспекту Карла Маркса. Уровень загруженности дорог отметили бордовым цветом. Водители сообщают, что обычно в это время могут спокойно добраться до дома. Также автолюбители отметили на карте несколько ДТП.

Судя по всему, дорожное движение замедлилось из-за аварий и временных ограничений. Напомним, что на некоторых участках перекроют проезд из-за празднования Дня города.