В Самарской области трое мужчин пытались похитить нефтепродукты из магистрального нефтепровода

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СУ СК по Самарской области

В Сызрани трое мужчин пытались похитить нефтепродукты, которые транспортируются по магистральному нефтепроводу «Бугуруслан-Сызрань».

— До 31 августа этого года мужчины изготовили приваренный патрубок к трубопроводу на участке рядом с улицей Пархоменко, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

От места несанкционированной врезки сделали отвод. Довести свой умысел до конца они не смогли, потому что были задержаны сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.

Все оборудование, установку бурения, и транспортное средство изъяли. В настоящее время каждому мужчине выбрали меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.