В Самаре перекроют сразу несколько улиц из-за празднования Дня города

В Самаре готовятся отпраздновать День города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителям и гостям областного центра сообщили о временном перекрытии нескольких дорожных участков. Ограничения будут действовать с 10 сентября 2022 года.

По данным городской администрации, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения в День города временно ограничат движение транспорт. Исключением станут спецмашины полиции, скорой и пожарной охраны. Временные ограничения начнут действовать с 18:00 до 21:00 10 сентября по Волжскому проспекту; с 08:00 до 23:59 11 сентября по улице Шостаковича; с 17:00 до 23:00 11 сентября по улицам Вилоновской, Молодогвардейской, Красноармейской, Чапаевской и Галактионовской.

Также будут запрещены остановки и стоянки автомобилей. Вся подробная информация об адресах указана на официальном сайте мэрии. Напомним, что в областном центре ограничили движение по улице Средне-Садовой до 12 сентября 2022 года.