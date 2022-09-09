В Самаре будет работать развлекательная площадка «Детская безопасность на железной дороге» 11 сентября 2022 года

Гостям мероприятия расскажут о правилах безопасности

В Самаре планируют организовать развлекательную площадку 11 сентября 2022 года. Ее представят железнодорожники в рамках празднования Дня города.

Также представители сообщают, что площадка «Детская безопасность на железной дороге» заработает на первой очереди набережной у Некрасовского спуска. Для гостей подготовят театрализованные представления на соответствующую тематику. Артисты расскажут, как вести себя в поездах, на вокзалах и платформах.

Известно, что площадка начнет работу с 14:00 до 19:00. Жители смогут посетить развлекательное мероприятие в воскресенье.