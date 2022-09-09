Самарским водителям рекомендуют учитывать прогноз погоды в выходные дни

В регионе ухудшатся погодные условия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары и области порекомендовали учитывать прогноз погоды и быть внимательными на дорогах. В регионе отмечают кратковременные дожди.

По данным госавтоинспекции региона, в области отмечают ухудшение погодных условий. Водителей просят быть предельно внимательными на дорожных участках. Правоохранители проводят регулярный мониторинг обстановки. Личный состав ГИБДД ориентирован на оказание помощи участников ДТП.

Напомним, что в регионе проведут направленные рейды. Контроль на дорожных участках усилят с 9 по 11 сентября 2022 года.