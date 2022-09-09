В Самарской области произошло ДТП, в котором сбили парня вечером 9 сентября

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Фото: телеграм-канал "Тревожный Кинель"

Сегодня, вечером 9 сентября, по предварительной информации в ДТП, которое произошло на территории Кинеля, сбили парня. Об это сообщили в телеграм-канале "Тревожный Кинель".

Редакция "КП-Самара" сделала запрос в ГУ МВД по Самарской области. На данный момент, информация уточняется и официального подтверждения нет.

По сообщениям очевидцев, парень сильно пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Подробности появятся позже.

В сообществе Вконтакте появилась информация, что в данный момент в Кинеле образовалась огромная пробка. Она может быть связана с произошедшей аварией.