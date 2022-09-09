Депутаты «Единой России» Самарской области обновили спортшколу в городе Снежное

В Снежном в отремонтированной школе провели турнир по греко-римской борьбе

Депутаты «Единой России» из Самарской области помогли обновить спортшколу в ДНР в городе Снежном. Специальным гостем турнира стал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев.

На открытии турнира присутствовала самарская делегация. В Снежное для спортивной школы самарцы передали борцовские ковры, комплекты спортивной формы, специальной инвентарь, а также создали для детей все условия для тренировок и соревнований.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рекордные сроки завершен капитальный ремонт спортшколы. За два месяца специалисты полностью заменили все коммуникации, полы, укрепили стены, провели отделку и усилили система отопления.