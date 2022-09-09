Салют в Самаре запустят сразу с трех точек

Областная столица в эти выходные отметит день рождения. Мы узнали, каким будет салют в Самаре на день города 11 сентября 2022 года, когда его нужно смотреть и откуда его лучше всего будет видно.

В этом году салют в Самаре на день города 11 сентября 2022 года прогремит сразу в трех точках города. Грандиозный салют состоится на площади Куйбышева сразу после пятичасового концерта. Как рассказали в администрации города Самары, салют запустят после 23:00. Концерт может несколько задержаться, так что ждать фейерверк к определенной минуте не стоит.

При этом посмотреть салют можно будет не только в центре города. Также салют в Самаре на день города 11 сентября 2022 года можно будет посмотреть в Парке Металлургов и на площади у ДК Нефтяников в Куйбышевском районе. Предполагается, что его также запустят в 23:00.

Также напоминаем о полной программе празднования дня города в Самаре. Тут есть вся информация о концертах.