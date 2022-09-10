БК «Самара» начал продажу билетов на игру с ЦСКА в Единой лиге ВТБ 3 октября 2022

Игра пройдет 3 октября во Дворце спорта на Молодогвардейской в Самаре.

В баскетбольном клубе «Самара» объявили о начале продажи билетов на дебютную игру команды в Единой лиге ВТБ. 3 октября самарцы примут во Дворце спорта на Молодогвардейской многократного чемпиона лиги ЦСКА.

Билеты можно купить на сайте «Яндекс. Афиша». Самые дешевые стоят 300 рублей, места на боковых трибунах обойдутся в 400 и 600 рублей, а у паркета — в 1000 рублей. Самые дорогие — в vip-партере, они стоят 1500.

Напомним, предстоящий сезон будет для «Самары» первым в Единой лиге ВТБ. Как команда к нему готовится, в интервью «КП-Самара» рассказал президент клуба Камо Погосян.