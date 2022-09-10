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Общество10 сентября 2022 6:42

В Самаре на День города 11 сентября 2022 усилят работу общественного транспорта

Они будут ждать пассажиров на улице Самарской после концерта на площади Куйбышева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Пассажиров будут ждать автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.

Пассажиров будут ждать автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в это воскресенье, 11 сентября 2022, в День города усилят работу общественного транспорта. Связано это с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии города.

- В этот день работа автобусных маршрутов будет обеспечена подачей дополнительных транспортных единиц, курсирующих по маршрутам №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67, - уточнили в самарской администрации.

Автобусы будут ждать сразу после концерта на площади Куйбышева на улице Самарской, на участке от улицы Льва Толстого до Красноармейской.

Автобусы №26 будут ходить в сторону площади Революции через Волгарь, Сухую Самарку, 116 км и Озерный до Авроры.

Трамваи, троллейбусы и метро будут работать до часа ночи 12 сентября.

Дополнительные автобусы подадут и в субботу, 10 сентября, после концерта классической музыки. Они будут ждать на пересечении Самарской и Ярмарочной, а также на перекрестке Молодогвардейской и Ярмарочной с 19:30.