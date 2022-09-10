В Самаре на День города 11 сентября 2022 усилят работу общественного транспорта

Пассажиров будут ждать автобусы №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в это воскресенье, 11 сентября 2022, в День города усилят работу общественного транспорта. Связано это с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии города.

- В этот день работа автобусных маршрутов будет обеспечена подачей дополнительных транспортных единиц, курсирующих по маршрутам №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67, - уточнили в самарской администрации.

Автобусы будут ждать сразу после концерта на площади Куйбышева на улице Самарской, на участке от улицы Льва Толстого до Красноармейской.

Автобусы №26 будут ходить в сторону площади Революции через Волгарь, Сухую Самарку, 116 км и Озерный до Авроры.

Трамваи, троллейбусы и метро будут работать до часа ночи 12 сентября.

Дополнительные автобусы подадут и в субботу, 10 сентября, после концерта классической музыки. Они будут ждать на пересечении Самарской и Ярмарочной, а также на перекрестке Молодогвардейской и Ярмарочной с 19:30.