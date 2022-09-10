Кубок КВН Губернатора Самарской области выиграли команды «Доктор Хаусс» и «Северяне»

Мероприятие прошло в пятницу, 9 сентября.

В Самаре прошел Кубок КВН Губернатора Самарской области. В этом году в нем приняли участие четыре команды — сборная Самарской области, «Юра» из Москвы, «Доктор Хаусс» из Белоруссии и «Северяне» из Нягани.

— Очень рад тому, что КВН вновь собирает друзей, а Кубок Губернатора Самарской области стал не только доброй традицией, но и заметным событием в жизни всего движения КВН, — обратился к зрителям и участникам губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году первое место на Кубке КВН Губернатора Самарской области разделили между собой команды «Северяне» и «Доктор Хаусс». Второе место досталось «Юре», а третье — сборной Самарской области.