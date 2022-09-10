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Общество10 сентября 2022 10:00

В Самарской области обещают заморозки до -2 градусов 11 и 12 сентября 2022

Они будут местами по региону по ночам
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Заморозки обещают две ночи подряд.

Заморозки обещают две ночи подряд.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Приволжского УГМС предупреждают жителей Самарской области о заморозках в воздухе и на поверхности почвы 0… -2. Они будут местами по региону ночью в воскресенье и понедельник, 11 и 12 сентября.

В целом же в Самарской области будет переменная облачность, существенных осадков не ожидают. По ночам температура воздуха будет около +2… +7, днем +11… +16, только во вторник, 13 сентября, немного потеплеет - +13… +18.

Ранее, согласно прогнозу Gismeteo, сообщалось, что бабье лето в регион придет с четверга, 15 сентября. Днем воздух будет прогреваться до +23.