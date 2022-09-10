Жителям Самары из-за осенней апатии грозит страшная опасность

Самарцам грозит опасность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главный внештатный психолог министерства здравоохранения Самарской области Ольга Ковшова рассказала, какая опасность грозит самарцам из-за осенней апатии. Она отметила, что с уменьшением светового дня в жизни человека ощущается сенсорный голод, и часто для того, чтобы испытать эмоциональный подъем, люди выпивают спиртные напитки.

- При употреблении алкоголя происходит резкий выброс эндорфинов, человек ощущает долгожданное удовлетворение, эйфорию. Со временем мозг приспосабливается к этому за счет увеличения количества воспринимающих эндорфины рецепторов. Зависимый человек уже не может без алкоголя испытывать положительные эмоции, не может справляться с болезненными реакциями, жить и общаться «на трезвую голову», - отметила врач.

Врач отметила, что преодолеть психическую зависимость сложнее, чем физическую. Более того, такие люди уверены, что употребляют алкоголь, потому что их жизнь ужасна. И не могут понять, что все наоборот. Формируется установка: "Я жертва, я самый несчастный человек".

При этом стоит помнить, что человек бессилен перед болезнью и это плохо влияет на его жизнь. Но при продлении симптомов нужно обратиться к специалисту, потому что самостоятельно преодолеть зависимость довольно сложно.