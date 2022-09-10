«Сижу на лестнице с бокалом вина»: перед концертом в Самаре Виктория Дайнеко сделала неожиданное признание

Виктория Дайнеко сделала неожиданное признание

Виктория Дайнеко вместе с командой музыкального проекта «Хороша родная» продолжает путешествие по России. Накануне выступление состоялось во Владимире – сначала гости поездили по региону, побывали в Суздале, а затем артисты выступили с концертом на площади. Уже 11 сентября 2022 певица вместе с коллегами выступит в Самаре, в завершении празднования Дня города, на площади Куйбышева. Перед концертом в Самаре Виктория Дайнеко поделилась неожиданным признанием в своих соцсетях. Она опубликовала фото в 1:40.

- Сижу на лестнице после концерта с бокалом вина. Если дойду наверх, это уже будет победа, - говорит аз кадром девушка.

Ради справедливости стоит отметить, что пьяной она не выглядит, скорее все похоже на некоторую жалобу на усталость. Концерт длился до поздней ночи и певица на сцене много двигалась - неудивительно, что теперь она устала и необходимость подняться до номера по крутой лестнице не представляется ей вдохновляющей.

Напомним, что 11 сентября Самару ждет грандиозный концерт с участием Александра Маршала, Ольги Кормухиной, Любэ, группы Город 312. Полная программа празднования опубликована здесь.