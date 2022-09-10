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Спорт10 сентября 2022 11:28

«Крылья Советов» опубликовали состав на игру с «Химками» в 9 туре РПЛ

Матч начнется в 16:00 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Встреча проходит в Подмосковье.

Встреча проходит в Подмосковье.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на матч 9 тура Российской премьер-лиги против «Химок». Игра начнется в 16:00 по самарскому времени (15:00 по московскому).

Место в воротах занял Ломаев, в защите — Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач и Горшков. Полузащита — Соколов, Коваленко, Якуба и Ежов. Глушенков на острие атаки.

В заявку на матч попали новички самарцев Сергей Бабкин и Александр Чиркович. Кроме них на скамейке Фролов, Овсянников, Зотов, Витюгов, Хубулов, Липовой, Пиняев, Цыпченко и Шитов.

За прямой трансляцией матча «Химки» — «Крылья Советов» следите на сайте samara.kp.ru.