Количество заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки снова выросло

Всего с начала пандемии коронавирус в Самарской области подхватили 424 042 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Самарской области по состоянию на 10 сентября 2022 года коронавирус официально подтвердили у еще 1769 человек. Количество заболевших продолжает расти: 9 сентября было 1655 случаев COVID-19, 8 сентября - 1738.

Больше всего новых случаев в Самаре - 1001. Следом идут Тольятти (210 заболевших), Кинель (78), Новокуйбышевск и Волжский район (по 49).

Всего с начала пандемии коронавирус в Самарской области подхватили 424 042 человека.

К сожалению, за прошлые сутки зараза унесла жизни еще двух жителей региона.