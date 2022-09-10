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Общество10 сентября 2022 15:35

В Самаре агрессивный пассажир накинулся на водителя маршрутки с кулаками

Мужчине не понравилось, что водитель разговаривал по телефону во время движения
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Неизвестно, чем закончилась потасовка.

Неизвестно, чем закончилась потасовка.

Фото: скриншот с видео

В Самаре в одной из маршруток вспыхнул конфликт. Один из пассажиров, пожилой мужчина, начал высказывать водителю претензии, а потом и вовсе принялся его бить. Видео появилось в телеграм-канале “Самара Новости”.

Поводом для конфликта стало то, что водитель разговаривал по телефону во время движения. Это и не понравилось пассажиру. Он в довольно грубой форме сказал водителю, чтобы тот не отвлекался от дороги, водитель так же грубо ответил пожилому мужчине.

Неизвестно, чем закончилась потасовка, т.к. автор видео поспешил ретироваться.