В Самаре агрессивный пассажир накинулся на водителя маршрутки с кулаками

Неизвестно, чем закончилась потасовка.
Фото: скриншот с видео
В Самаре в одной из маршруток вспыхнул конфликт. Один из пассажиров, пожилой мужчина, начал высказывать водителю претензии, а потом и вовсе принялся его бить. Видео появилось в телеграм-канале “Самара Новости”.
Поводом для конфликта стало то, что водитель разговаривал по телефону во время движения. Это и не понравилось пассажиру. Он в довольно грубой форме сказал водителю, чтобы тот не отвлекался от дороги, водитель так же грубо ответил пожилому мужчине.
Неизвестно, чем закончилась потасовка, т.к. автор видео поспешил ретироваться.