В Самаре агрессивный пассажир накинулся на водителя маршрутки с кулаками

Неизвестно, чем закончилась потасовка. Фото: скриншот с видео

В Самаре в одной из маршруток вспыхнул конфликт. Один из пассажиров, пожилой мужчина, начал высказывать водителю претензии, а потом и вовсе принялся его бить. Видео появилось в телеграм-канале “Самара Новости”.

Поводом для конфликта стало то, что водитель разговаривал по телефону во время движения. Это и не понравилось пассажиру. Он в довольно грубой форме сказал водителю, чтобы тот не отвлекался от дороги, водитель так же грубо ответил пожилому мужчине.

Неизвестно, чем закончилась потасовка, т.к. автор видео поспешил ретироваться.