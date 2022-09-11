В Самаре в 9-й раз состоялся кубок КВН Губернатора Самарской области

Победа досталась гостям губернии. Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 9 сентября, в Самаре прошел кубок КВН Губернатора Самарской области. Мероприятие состоялось в девятый раз.

Участие приняли четыре команды – финалисты Высшей лиги КВН прошлого сезона «Юра» из Москвы, «Доктор Хаусс» из Республики Беларусь, участники 1\2 финала «Северяне» из Нягани и региональная сборная. Участники боролись за главный трофей – уменьшенную копию ракеты-носителя «Союз».

По результатам игры первое место и кубок Губернатора разделили две команды – «Доктор Хаусс» и «Северяне».

– Главное – это не первое место, а то, что зрителям понравился наш юмор. Очень приятно было работать при таком огромном количестве зрителей. Да и в каком еще городе тебе подарят ракету! – отметили «Северяне».

Второе место получила команда «Юра», а «бронзу» забрала сборная Самарской области.