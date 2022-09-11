В Новокуйбышевске 24-летняя девушка украла телевизор у родной бабушки

Горе-внучке грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске будут судить 24-летнюю местную жительницу. Девушку обвиняют в краже, которую она совершила против близкого человека.

Как сообщает ГУ МВД по региону, некоторое время назад в полицию обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что у нее пропал телевизор стоимостью 13 900 рублей. Подозрения пали на проживающую с ней 24-летнюю внучку. Ранее девушка уже грабила родственницу, но тогда все закончилось примирением сторон.

Обвиняемую задержали полицейские. Оказалось, что у нее был четко разработанный план.

– Задержанная пояснила, что попросила свою подругу сдать телевизор в ломбард по ее паспорту. При этом заявила, что свой паспорт потеряла. Она также рассказала, что бабушка хочет избавиться от телевизора. Доверчивая приятельница согласилась, – рассказали в региональном ГУ МВД.

За ворованную технику задержанная получила 6 тысяч рублей, которые потратила. На момент проверки ломбарда оказалось, что телевизор уже перепродан сотрудником пункта приема. В отношении 24-летней девушки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 с. 158 УК РФ («Кража»). В ближайшее время его рассмотрит суд. Горе-внучке грозит до пяти лет лишения свободы.