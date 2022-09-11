Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары с Днем города 11 сентября 2022 года

Глава региона отметил уникальные особенности столицы региона и сказал землякам ряд пожеланий. Департамент информационной политики Самарской области

В воскресенье, 11 сентября 2022 года, Самара празднует День города. Столице 63-го региона исполняется 436 лет. Дата не круглая, но весомая. За эти годы город пережил ряд трансформаций, сменил название и вырос до миллионника.

В день празднования 11 сентября жителей Самары поздравил губернатор региона Дмитрий Азаров. Он напомнил, что Самара является городом тружеником, удостоенным звания «Город трудовой доблести» за неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Однако это – лишь одна из его уникальных особенностей.

– Самара – это город-новатор. Недаром ее называют космической столицей России. Наши вузы, научные организации, всемирно известные предприятия реального сектора экономики, такие как РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов», а также созданный научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» создают основу для опережающего инновационно-технологического развития региона и страны в целом, – поделился Дмитрий Азаров.

Он также добавил, что областная столица по праву считается городом-курортом. Здесь проходят такие масштабные мероприятия, как Грушинский фестиваль, Молодежный форум ПФО «iВолга», фестиваль набережных «ВолгаФест», международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» и ряд других.

– Дорогие земляки, я счастлив, что имею возможность вместе с вами обустраивать нашу любимую Самару. Уверен, что мы добьемся всех поставленных целей, научим подрастающее поколение с благодарностью и уважением относиться к родной земле, к богатому наследию, подаренному нам природой и предыдущими поколениями самарцев, – обратился к горожанам губернатор.

Дмитрий Азаров пожелал самарцам мира, добра, здоровья, благополучия и поблагодарил за поддержку в реализации стратегических планов.