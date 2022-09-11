Жителям Самары к дню рождения города обещают красивый салют

Власти Самары назвали точное время, когда можно будет полюбоваться салютом ко Дню города в Самаре 11 сентября 2022 года. Уже известно, что фейерверк запустят на трех площадках. Правда, немного в разное время.

На площади Куйбышева салют ко Дню города Самары 11 сентября 2022 года запустят после окончания концертной программы: выступления артистов в рамках тура "Хороша родная" и патриотического шоу "Мы вместе". Планируется, что концерт завершится в 22:30 - 23:00 Жителей просят заранее планировать свое время, сказать время запуска салюта с доминутной точностью невозможно.

Также фейерверк запустят в Парке металлургов и около ДК "Нефтяник" - в Кировском и Куйбышевском районах соответственно. Здесь концертная программа начнется в 18:00 - в парке металлургов, в 20:00 - в Куйбышевском районе. Салют в парке металлургов 11 сентября 2022 года можно будет увидеть в 22:00. В то же время запустят фейерверки около ДЦ "Нефтяник".

А здесь можно найти полную программу мероприятий на День города Самары11 сентября 2022 года.