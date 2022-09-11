Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 8:29

Оперная певица Аида Гарифуллина поздравила жителей Самары с Днем города

Она произнесла трогательную речь со сцены на склоне площади Славы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выступление звезд оперы состоялось 10 сентября. Фото: администрация Самары

Выступление звезд оперы состоялось 10 сентября. Фото: администрация Самары

Областная столица вовсю празднует День города. Тематические мероприятия развернулись на три дня и порадовали горожан яркой программой и знаменитыми гостями.

9 сентября самарцы наслаждались джазовой атмосферой на фестивале «Самара OPEN JAZZ». А 10 сентября в амфитеатре на склоне площади Славы состоялось выступление оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Она поздравила жителей Самары с праздником.

– Я первый раз в Самаре и хочу сказать, что у вас потрясающий, красивый город. Очень символично, что я попала сюда впервые именно на День города. Поздравляю вас! Самаре желаю процветания, а вам – здоровья, счастья и всех благ, – обратилась к зрителям Аида Гарифуллина.

Отметим, что вместе с певицей в этот день на сцену вышел оперный певец Алексей Татаринцев. Также состоялось выступление симфонического оркестра Самарской филармонии. Дирижером выступил Михаил Щербаков.

На этом празднование не заканчивается – сегодня вечером для самарцев прогремит праздничный салют. Посмотреть его можно сразу на трех площадках.