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Общество11 сентября 2022 9:50

«Дома заливает водой»: в Самаре затопило улицу Ново-Садовую

В Самаре улица Ново-Садовой оказалась под водой 11 сентября 2022 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Специалисты работают над устранением аварии

Специалисты работают над устранением аварии

Вечером 10 сентября 2022 года в Самаре произошло настоящее ЧП. По дорогам на нескольких улицах хлынули мощные потоки воды. Об этом сообщили в социальных сетях местные жители.

Потоп начался на улице 6-й Радиальной, в районе пересечения с Финской, а после вода ушла на Ново-Садовую. По словам горожан, ручьи потекли еще около 9 часов вечера в субботу и не прекратились до сих пор.

– Порыв случился рядом с нашим домом. Боимся, что забор рухнет. Вода течет на протяжении всего дня и до сих пор, – рассказывают самарцы.

Местные жители также отмечают, что их дома буквально заливает водой. Они сняли происходящее на видео. На записи видно, что потоки воды действительно очень сильные. Автор видео даже сравнил их с «горной рекой».

В данный момент специалисты работают над устранением коммунальной аварии.