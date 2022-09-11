Стал известен район Самары с самой большой численностью населения

Данные озвучили в Самарастате Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какой район областной столицы самый многочисленный. Лидером в этом плане стал Промышленный – здесь проживает 268 899 человек. Соответствующие данные озвучили в Самарастате.

На втором и третьем местах разместились Кировский и Советский районы – здесь проживает 218 857 и 166 867 горожан соответственно. Меньше всего людей живет в Самарском районе – всего 30 989 человек. В общей сложности население Самары составляет 1 173 393 человек.

Следом за областной столицей идет Тольятти. В Автограде в настоящий момент проживает 684 709 человек. Самое большое количество людей живет в Автозаводском районе – 422 099.