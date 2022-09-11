В администрации просят пассажиров заранее пополнять транспортные карты и покупать жетоны на обратный проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 11 сентября, в Самаре изменили время работы станций метро «Алабинская» и «Российская». Информацию сообщили в администрации метрополитена.

– 11 сентября «Алабинская» и «Российская» будут открыты на вход и выход с 6:00 до 01:00 следующих суток, – рассказали в администрации.

Отмечается, что другие станции работают по иному времени. Они открыты на вход с 6:00 до 00:00, на выход – с 6:00 до 01:30. Изменения связаны с празднованием Дня города. В администрации просят пассажиров заранее пополнять транспортные карты и покупать жетоны на обратный проезд. Это позволит избежать очереди после салюта.

Напомним, праздничный фейерверк в этом году будет запущен сразу на трех площадках. Мы рассказывали, где и во сколько можно будет посмотреть салют.