Самарские специалисты рассказали, как сэкономить на продуктах в сентябре 2022 года

Жители смогут купить товары по самым низким ценам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневные мониторинги минимальных цен на продовольственные товары. Благодаря проверке, жители смогут узнать, где выгоднее купить продукты.

По данным городской администрации, самую низкую цену на говядину (кроме бескостного мяса) отметили на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского, за 150 рублей/килограмм. Картофель – 19,89 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Гречневая крупа – 96,11 рублей/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Подсолнечное масло – 86,65 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные мониторинги проводят в сетевых и несетевых магазинах города. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.