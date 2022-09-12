В Самарской области женщина «прописала» в своей резиновой квартире 25 мигрантов

Женщина понесет уголовную ответственность. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали местную жительницу. Подозреваемая «прописала» в своей резиновой квартире 25 мигрантов.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители выяснили, что женщина незаконно поставила на регистрационный учет 25 иностранных граждан. Она вписала жильцов в свою квартиру, расположенную в Автозаводском районе. Подозреваемая не собиралась предоставлять мигрантам жилое помещение.

Женщину неоднократно предупреждали, но она проигнорировала требования. За свою «помощь» она получила более 15 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.