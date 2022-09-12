Жители Самары пожаловались на переполненные автобусы утром 12 сентября

Жители Самары стоят даже на последней ступеньке. Фото: телеграм-канал "СамараДТП"

Сегодня, 12 сентября, ранним утром жители Самары пожаловались на заполненный общественный транспорт. Речь идет о 67 автобусе.

— Просим администрация выделить дополнительные автобусы, — пишет автор поста телеграм-канала "СамараДТП".

Часть людей в комментариях удивилась, почему люди сами лезут в переполненный транспорт, а не подождут или не вызовут такси. На что другие жители Самары возразили, что такси слишком дорогое и позволить его они себе не могут.

Что касается подождать другого автобуса и не пытаться влезть в заполненный, по словам людей в комментариях не получается, так как опоздать на работу не хочется, а автобусы все равно все ходят забитые.

Людей в общественном транспорте так много, что водитель даже не может закрыть двери автобуса. Жители Самары стоят даже на последней ступеньке.