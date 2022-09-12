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Общество12 сентября 2022 5:11

В Самаре прошло торжественное открытие скульптурной композиции «Тема и Жучка»

Скульптуру установили у театра кукол
Алена ПРОВКИНА
В областной столице появился новый арт-объект. Фото: Александр Хинштейн

В областной столице появился новый арт-объект. Фото: Александр Хинштейн

В Самаре стало известно о торжественном открытии новой скульптурной композиции. В областном центре появился еще один арт-объект.

О появлении скульптуры сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей официальной странице. Объект расположен на пересечении улиц Ленинской и Рабочей у театра кукол. Новая скульптура «Тема и Жучка» посвящена 170-летию писателя Николая Гарина-Михайловского.

Отмечают, что создателем памятника выступил Константин Чернявский. Ранее скульптур изготовил «Красноармейца Сухова» и «Клен». Дети и прохожие уделили внимание объекту еще до его открытия и окончания монтажа.