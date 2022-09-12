В Самаре мужчина, укравший две пачки кофе, предстанет перед судом

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали грабителя. Мужчина украл две пачки кофе из магазина.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции обратился представитель магазина. Он рассказал, что неизвестный зашел в помещение и похитил две пачки кофе. Подозреваемый не оплатил товар, а после предупреждения решил сбежать. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника.

Мужчина признался, что перепродал товар прохожему. Вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.