Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов

В регионе живут в согласии и трудятся люди 157 наций и народностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 12 сентября, в Самаре в восьмой раз отмечается региональный праздник – День дружбы народов. Жителей региона поздравил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в Самарской области живут в согласии и трудятся люди 157 национальностей, при этом каждый народ вносит элементы собственной культуры. В прошлом году открылся уникальный Парк дружбы народов. Единение народов проявляется и в национальных праздниках и фестивалях.

— Накоплен большой опыт гармоничного, плодотворного взаимодействия разных этносов, братского отношения между всеми народами, населяющими нашу губернию. В регионе создаются все условия для сохранения и развития культурного многообразия, укрепления межнациональных отношений, — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в августе 2022 года в регионе прошел всероссийский форум «Единство в согласии», на котором рассматривались вопросы реализации национальной политики. Также работают национальные общественные и религиозные организации, СМИ, школы, «Дом дружбы народов».

— Хочу от всего сердца пожелать вам, дорогие мои земляки, счастья, здоровья и благополучия на родной земле, — поздравил Дмитрий Азаров.