Более 124 тысяч контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской магистрали за 8 месяцев 2022 года

Во внутреннем сообщении было отправлено более 81 тысячи контейнеров ДФЭ / Фото: КбшЖД

Куйбышевская железная дорога отчиталась об итогах работы за январь-август 2022 года. За восемь месяцев по магистрали перевезли более 124 тысяч контейнеров ДФЭ. Это на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Во всех видах сообщения было перевезено более 124 тысяч контейнеров ДФЭ, а во внутреннем — 81,1 тысячи (прирост составил 4,3%), — сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Общее количество груженых контейнеров составило 71 тысячу. Это на 9,9% больше, чем за восемь месяцев 2021-го. В этом году в контейнерах ДФЭ было перевезено 1,5 млн тонн грузов. Среди них: химикаты и сода, лесные грузы, химические и минеральные удобрения, остальные и сборные грузы, строительные грузы, черные и цветные металлы.