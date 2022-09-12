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Происшествия12 сентября 2022 7:53

В Самарской области мужчина предстанет перед судом за кружу мотокультиватора

Похищенное вернули владельцу
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемый сдал имущество в ломбард. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемый сдал имущество в ломбард. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Новокуйбышевск Самарской области местный житель украл чужой мотокультиватор. Мужчина предстанет перед судом.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратился потерпевший он рассказал, что его дачного участка пропал мотокультиватор. Ущерб мужчина оценил в 23 тысячи рублей. Сотрудники полиции осмотрели место происшествие.

Правоохранителям удалось задержать пасынка потерпевшего, который вел асоциальный образ жизни. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что продал имущество в ломбард за 10 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок лишения свободы до 5 лет.