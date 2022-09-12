Самарцев возмутила маленькая собачка в продуктовой тележке магазина

Многие стали заступаться за женщину с собачкой. Фото: сообщество Вконтакте "Честная Самара"

Самарцев возмутило, что в продуктовую тележку магазина покупательница поместила собаку. Соответствующая запись появилась вчера, 11 сентября, в 21:15 в сообществе Вконтакте "Честная Самара".

—Я люблю животных, но это по моему полное неуважение к другим людям. Люди в эту тележку продукты кладут, — пишет автор поста.

Владелице собаки посоветовали носить своих домашних животных на руках. Не все разделили такое мнение. Многие стали заступаться за женщину с собачкой.

— А я не вижу в этом ничего плохого. Упаковка продукта защищает в любом случае, — пишет девушка в комментариях.

Многие люди вспомнили и возмутились тому, что маленьких детей тоже часто так перевозят. По мнению комментирующих, у них может быть грязная обувь, а это не гигиенично. Кто-то начал рассуждать и о виде продуктов, замечая, что и они в магазинах не чище.