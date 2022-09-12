Появилась информация о причине оцепления супермаркета «Перекресток» в Самаре

На месте работали специалисты всех спецслужб. Фото: сообщество Вконтакте «Подслушано Самара»

Вчера, 11 сентября, в Самаре оцепили магазин «Перекресток» на улице Белорусской, 11 из-за сообщения о наличии в картошке боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Сегодня, 12 сентября, редакции «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области прокомментировали данную информацию.

— Найденный предмет опасности не представляет, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, на месте работали специалисты всех спецслужб. Магазин оцепили и все тщательно проверяли. Оказалось, бояться было нечего. Информации о том, как предмет попал в продукты магазина, нет.

— Похоже на мумифицированную ножку индейки, — шутят в сообществе Вконтакте «Подслушано Самара».