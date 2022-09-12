В Самарской области могут появиться новые секции по самбо

В регионе регулярно проводят турниры по самбо

В России, на Донбассе и на освобожденных территориях откроются новые секции самбо. Ежегодно будут вводить как минимум 500 залов для занятий этим видом спорта. Проект «Zа самбо!» реализует «Единая Россия». Также партия предлагает учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

В Самарской области занятия по самбо проводят в Самаре, Тольятти, Сызрани, Отрадном, Жигулевске, Похвистневе, Сергиевске, а также в Новосемейкино, Красном Яру, Кинель-Черкассах, Кошках и в Клявлино. Кроме того, в регионе регулярно устраивают турниры по этому виду спорта.

Так, 18 сентября состоится 2-й турнир самарской студенческой лиги самбо, 8 октября — чемпионат Самарской области, в рамках которого пройдут первенства среди юношей и девушек, а также юниоров. Помимо этого, в последних числах сентября в Тольятти проведут XXIX межрегиональный турнир по самбо «Мемориал братьев Акоевых».

— В самбо существуют большие и крепкие традиции, поэтому этот вид спорта живет и развивается. Многие самарские спортсмены надеются, что в 2024 году борьба самбо станет олимпийской, — отметил координатор партпроекта «Zа самбо!» в Самарской области Владимир Дуцев.