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Общество12 сентября 2022 9:07

Самарский блогер показал, сколько людей пришло посмотреть салют 11 сентября 2022 года

Огромная толпа заполнила площадь
Алена ПРОВКИНА
После мероприятия жители отправились домой. Фото: скриншот видео

После мероприятия жители отправились домой. Фото: скриншот видео

В Самаре отпраздновали День города 11 сентября 2022 года. Многие жители вечером пришли посмотреть на масштабный салют.

Городской блогер Евгений Щекин показал, сколько людей пришлось на площадь имени Куйбышева. После концерта почти 10 минут в небе горели яркие огни салюта. После него огромная толпа возвращалась домой.

Напомним, что местные жители поделились впечатлениями от праздника. В социальных сетях появилось видео фейерверка. В областной столице сразу на трех площадках решили устроить салют в честь праздника.