Бухгалтер самарского завода перевела мошенникам около 800 тысяч рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 49-летняя женщина, работающая бухгалтером на одном из самарских заводов, перевела мошенникам более 785 тысяч рублей.

— Ей на мобильный телефон позвонила девушка, представилась работником банка и сказала, что заявка на смену номера приняли к рассмотрению, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Никакую смену номера телефона в личном кабинете женщина не заказывала. Она поверила девушке, что это пытаются сделать мошенники, которым удается взломать её личный кабинет. Мошенница отправила сообщение в мессенджер с указанием ссылки для входа в сервис банкинга.

Жительница Самары выполнила все рекомендации, а затем перевела свои деньги на «безопасный счет». Попытки узнать у лже-сотрудницы банка, когда и как она сможет вернуть деньги, не увенчались успехом. Девушка перестала выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.