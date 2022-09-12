В Самаре столкнулись 19-летняя автомобилистка на Kia и 25-летний водитель Hyundai

Девушка не уступила дорогу парню. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 11 сентября, в 00:30 в Куйбышевском районе Самары столкнулись автомобили Kia, за рулем которого находилась 19-летняя девушка, и Hyundai под управлением 25-летнего парня.

— Автомобилистка ехала по улице Белорусская в сторону улицы Большая Караванная, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения она не уступила дорогу автомобилю Hyundai, который двигался по встречке. С места ДТП в медицинское учреждение увезли 23-летнего пассажира Hyundai. Известно, что парню назначили амбулаторное лечение.

Всего 11 сентября на территории Самарской области произошло шесть аварий с шестью пострадавшими. Никто из автомобилистов пьяным за рулем не ездил. Также сотрудники ГИБДД обнаружили 642 нарушения правил дорожного движения.