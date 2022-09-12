Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 сентября 2022 9:37

В Самаре столкнулись 19-летняя автомобилистка на Kia и 25-летний водитель Hyundai

В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai
Ирина СИНЕГУБОВА
Девушка не уступила дорогу парню. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Девушка не уступила дорогу парню. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 11 сентября, в 00:30 в Куйбышевском районе Самары столкнулись автомобили Kia, за рулем которого находилась 19-летняя девушка, и Hyundai под управлением 25-летнего парня.

— Автомобилистка ехала по улице Белорусская в сторону улицы Большая Караванная, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения она не уступила дорогу автомобилю Hyundai, который двигался по встречке. С места ДТП в медицинское учреждение увезли 23-летнего пассажира Hyundai. Известно, что парню назначили амбулаторное лечение.

Всего 11 сентября на территории Самарской области произошло шесть аварий с шестью пострадавшими. Никто из автомобилистов пьяным за рулем не ездил. Также сотрудники ГИБДД обнаружили 642 нарушения правил дорожного движения.