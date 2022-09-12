В Самарской области многие местные жители боятся менять работу

Самарцы боятся менять работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты провели опрос среди населения. Оказалось, большинство респондентов боятся менять работу.

По данным службы исследований hh.ru, только 23% опрошенных признались, что обычно не боятся искать новое место работы. Чаще всего «смельчаки» встречаются среди высшего менеджмента, рабочего персонала и в сфере строительства. Отмечают, что самым главным страхом у соискателей является боязнь оказаться обманутыми.

Самарцы больше всего переживают из-за встречи с мошенниками. На втором месте – страх не найти новую работу. На третьем месте – опасения остаться без денег.