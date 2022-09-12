Экс-сотрудник ФСБ признался в хищении биткоинов на 187 млн рублей у хакера из Сызрани

Силовика обвиняют в особо крупном мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин признался в хищении биткоинов у хакера из Сызрани. Сумма ущерба составила 187 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

Насколько известно, силовика обвиняют в особо крупном мошенничестве. Сейчас он находится под стражей. Недавно ему вновь должны были продлить меру пресечения. Перед очередным заседанием экс-сотрудник ФСБ предложил главной военной прокуратуре дать показания на соучастников махинаций.

По данным издания, мужчина своими действиями причинил значительный ущерб некому Мочалову — хакеру из Сызрани. Тот с помощью специальной программы взламывал защиту чужих ПК, похищал пароли и получал доступ к электронным кошелькам и счетам. Хакера задержали, и он сам рассказал о своей преступной схеме силовикам. По предварительным данным, Дмитрий Демин воспользовался полученной информацией и в период с апреля по декабрь 2021 года похитил 68,5 биткоинов. На тот момент их стоимость составляла более 187,3 млн рублей. Следствие не исключает, что эту махинацию Демин провернул с сообщниками, но их личности пока не установлены.

Хакера уже осудили. Ему назначили один год ограничения свободы. А вот экс-сотруднику ФСБ может грозить длительный срок заключения. Он планировал добиться смягчения меры пресечения — заменить заключение под стражей на домашний арест. Однако 235-й гарнизонный суд в Москве отказался освобождать мужчину. Силовик будет сидеть в СИЗО до 1 декабря 2022 года.