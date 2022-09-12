В Самарской области 52-летний мужчина устроил в своей квартире наркопритон

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за оборот наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе в квартире в селе Русская Борковка полицейские задержали 52-летнего местного жителя, который устроил в своей квартире притон.

— В этом году у мужчины регулярно собирались наркозависимые знакомые для потребления наркотических средств и психотропных веществ, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В квартире нашли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков. По данным полицейских, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за оборот наркотиков.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Житель Ставропольского района может лишиться свободы до четырех лет с ограничением свободы до одного года либо без такового.