Самарская область попала в тройку регионов по популярность осеннего туристического кешбэка

Многие опрошенные хотят посетить санатории Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в тройку по популярности среди регионов ПФО. Аналитики подготовили рейтинг осеннего туристического кешбэка.

Стало известно, что портал бронирования Санатории-России провел исследование среди регионов Приволжского ФО. Продажи туров с кешбэком стартовали 25 августа 2022 года. Отправиться на отдых можно с 1 октября 2022 года. Отмечают, что санатории Самарской области занимают третье место по продажам.

Средняя стоимость проживания за сутки – почти 3600 рублей. В пятерку также попали: Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Ульяновская область и Чувашия.