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Общество12 сентября 2022 10:38

Новый сезон открытого лектория «Химия слова» стартует в Тольятти 30 сентября 2022 года

Горожане увидят и услышат как уже знакомых лекторов, так и новых
Илона МАЙСКАЯ
Шестой сезон лектория откроет историк и искусствовед Алексей Пашков

Шестой сезон лектория откроет историк и искусствовед Алексей Пашков

Тольяттиазот открывает шестой сезон городского открытого лектория — интеллектуальный клуб «Химия слова». Первая лекция намечена на 30 сентября 2022 года. Он пройдет в 19:00 в ДК «Тольяттиазот» на улице Коммунистической, 12.

— За пять лет интеллектуальный клуб «Химия слова» высоко зарекомендовал себя. Многие лекторы бывают в Тольятти не раз и не два. Мы стараемся привлечь и новые лица. Приятно видеть отклик горожан, как среди них востребован наш проект, — рассказала заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко.

В этом году сезон «Химии слова» откроет новый лектор — историк и искусствовед Алексей Пашков. Он расскажет о скрытом смысле обыденных предметов в шедеврах живописи, как исследователи интерпретировали символы на картинах и какие их предположения вызвали конфуз.

Также тольяттинцы увидят и услышат уже знакомых лекторов. Среди них: филолог Елизавета Касилова и научные журналисты Алексей Водовозов, Анна Хоружая и Алексей Паевский. Попасть на лекции интеллектуального клуба можно будет бесплатно, однако необходима предварительная регистрация. Ее можно пройти на сайте.