Депутат Госдумы РФ Александр Румянцев встретился со студентами СамГМУ

Александр Румянцев пообщался с будущими педиатрами

В пятницу, 9 сентября 2022 года, Самарскую область по личному приглашению председателя губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова посетил депутат Госдумы РФ. Александр Румянцев является президентом Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академиком РАН, главным внештатным детским специалистом-гематологом Минздрава РФ.

Александр Румянцев встретился с будущими педиатрами – студентами медицинского вуза. Он отметил, что всегда старается находить время для общения с молодежью:

- Хорошее качество подготовки врачей определяют три вещи: крепкое базовое образование; постоянное самосовершенствование, обучение, повышение квалификации; любовь к пациентам и к своей работе. И я вижу, что в Самарском медицинском университете готовят специалистов очень высокого уровня, - сообщил Александр Румянцев во время встречи со студентами.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников особенно подчеркнул важность профессии педиатра:

- Это исключительно важная, особая работа. Таких профессий больше нет. Врач имеет дело с ребёнком, который зачастую не может объяснить, что именно у него болит, поэтому требуется осторожный и бережный подход. Поэтому сегодня со студентами мы говорили о многом: о практической подготовке, новых подходах и методах в лечении.