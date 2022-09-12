Власти рассказали, почему не перекрыли Ново-Садовую в Самаре 12 сентября 2022

Пока транспорт едет по Ново-Садовой и Полевой в прежнем режиме. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Власти в Самаре рассказали, почему не перекрыли улицу Ново-Садовую 12 сентября 2022. Как сообщили представители мэрии и журналисту «КП-Самара», подрядчик еще не согласовал все необходимые разрешения и схемы.

- Необходимость перекрытия Ново-Садовой по-прежнему в силе, однако в настоящее время подрядчик еще не согласовал схему перекрытия дорог, - пояснили в мэрии журналисту «КП-Самара». – Сроки пока также не утверждены. Когда подрядчик получит все необходимые бумаги, мы сообщим о перекрытии дополнительно.

Напомним, движение по перекрестку Ново-Садовой и Полевой в Самаре планируют ограничить из-за строительства станции метро «Театральная». Ранее сообщалось, что движение ограничат уже с 12 сентября, однако пока этого не произошло. После перекрытия проехать прямо по Ново-Садовой по перекрестку будет невозможно. Однако сохранится возможность поворота вправо по Полевой в обоих направлениях.

По предварительным данным, ограничение движения должно продлиться до окончания строительства метро, то есть до 2024 года.