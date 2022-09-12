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Общество12 сентября 2022 10:55

В Самаре провели очередной мониторинг минимальных цен на продукты

Жители смогут купить товары по самой низкой цене
Алена ПРОВКИНА
Мониторинг помогает составить представление о потребительской корзине

Мониторинг помогает составить представление о потребительской корзине

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты вновь провели ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Подобные проверки проводят в сетевых и несетевых магазинах города.

По данным городской администрации на 12 сентября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Репчатый лук за 22,89 рубля/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко за 44,43 рубля/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Морковь – 19,99 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен. Все подробности указаны на официальном сайте мэрии.