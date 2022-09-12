«Накормим всю семью»: узнали, во сколько обойдется приготовление борща в Самаре в 2022 году

В этом месяце покупка продуктов для борща обойдется в чуть более 100 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Русское блюдо с ярким свекольным вкусом – борщ – испокон веков не теряет своей актуальности. Ароматный горячий суп всегда был едва ли не царем на столе российских семей. Перед ним не могут устоять даже самые придирчивые гурманы. Как оказалось, блюдо это еще и очень доступное – во всяком случае, в Самаре.

По данным сайта индекс-борща.рф, в сентябре 2022 года покупка набора в областной столице обойдется в 117,85 рублей. В эту сумму входят немытые и нефасованные овощи, недорогая курица, хлеб и сметана. Хлеб может быть любым, а вот к сметане есть требования – она должна быть настоящей, жирностью не менее 15%, а не сметанным продуктом. Отмечается, что указанной суммы хватит на приготовление борща на семью из четырех человек.

При этом динамика стоимости «борщевого набора» в Самаре в сравнении с августом продемонстрировала значительное снижение. В прошлом месяце покупка продуктов обходилась в 136,01 рублей, а в июле 2022 года и того выше – 153,91 рублей.

Отметим, что снижение стоимости позволило Самаре попасть в топ-10 городов с самыми низкими ценами на продукты для борща. Дешевле они стоят только в Волгограде – 110,44 рубля. Немного пониже стоимость набора и в соседней Саратовской области – 115,9 рублей. А самый дорогой борщ оказался в городе Анадырь – там приготовление блюда обходится аж в 404,1 рублей.