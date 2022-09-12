Появилась новая информация о боеприпасе, который нашли в продуктах в торговой точке в Самаре

Находку обнаружили в мешке с картофелем. Фото: Подслушано Самара

В Самаре не стихают разговоры вокруг инцидента, который произошел вечером 11 сентября в одной из торговой точек. Покупатели сообщали, что на прилавке был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны – он оказался в мешке с картофелем.

Отмечалось, что местом действия стал магазин «Перекресток» на улице Белорусской, 131. Магазин мгновенно оцепили, приехали спецслужбы, началась проверка. Однако оказалось, что боеприпас был обнаружен в другой, соседней торговой точке.

– Находка произошла не в магазине «Перекресток», а на продуктовом рынке в прилегающем здании. После сообщения от правоохранителей мы временно приостановили работу из соображений безопасности, сейчас она полностью восстановлена, – рассказали представители компании «X5 Group».

Отметим, что жителям не стоит переживать по поводу странной находки. Как сообщали «Комсомолке» в ГУ МВД по Самарской области, найденный предмет не представляет для людей опасности. Однако его появление среди продуктов пока так и остается загадкой.