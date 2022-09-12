Сотрудники Росгвардии за сутки задержали двух разыскиваемых преступников в Самаре

Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования Самары за сутки задержали двух мужчин, которых разыскивают за совершение преступлений.

— Одного остановили в Ленинском районе Самары, после проверки документов и баз данных выяснилось, что 45-летний мужчина находится в федеральном розыске, — сообщили в Росгвардии по Самарской области.

Другого мужчину, находившийся в розыске, задержали в Промышленном районе возле дома 264 по проспекту Кирова. Он показался подозрительным, при виде патрульного автомобиля резко пошел в другую сторону и быстрым шагом попытался скрыться в ближайшем дворе.

Ему это не удалось. Оказалось, что 36-летний житель Самары находится в местном розыске. Оба мужчин являются подозреваемыми скрывшиеся от органов дознания. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства.